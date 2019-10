Linhas Aéreas de Moçambique (LAM) aumenta número de passageiros

As Linhas Aéreas de Moçambique (LAM), companhia estatal, transportaram mais quase 17.500 passageiros (mais 6,6 por cento) de janeiro a setembro deste ano do que no período homólogo de 2018, anunciou hoje a empresa em comunicado.

Cerca de 415.700 passageiros “foram transportados nos voos da LAM, representando um crescimento em 6,6 por cento em relação ao período homólogo de 2018, em que foram transportados 398.208 passageiros”.

A LAM voa para todas as províncias do país que tem uma extensão de cerca de 2.000 quilómetros e liga Moçambique a capitais vizinhas como Joanesburgo (África do Sul), Dar-Es-Salaam (Tanzânia) e Nairobi (Quénia).

A companhia anunciou também melhorias ao nível da pontualidade com 83 por cento dos voos no mesmo período a respeitarem os horários, uma melhoria de 11 por cento em relação ao período homólogo de 2018.

A par destes indicadores, “a companhia está em fase avançada para a introdução de mais um Boeing 737-700 e dois Bombardier Q400 para consolidar a sua frota”. Com a finalização deste processo, a LAM passará a contar com três aeronaves do tipo Boeing 737-700 mais duas do tipo Bombardier Q400″, conclui.

João Carlos Pó Jorge, diretor-geral da LAM, disse recentemente à Lusa, à margem de um evento em Lisboa, que a companhia vai investir até 120 milhões de dólares (109 milhões de euros) em novos aviões e intensificar a presença nas rotas africanas, querendo ligar África do Sul a Lisboa.

A companhia volta ainda a voar para a Europa, via Lisboa, a partir de março de 2020, em cooperação com a companhia aérea privada portuguesa Hi Fly.