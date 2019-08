Linha de alta tensão Temane-Maputo vai contribuir para equilíbrio do sistema elétrico – PR moçambicano

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, defendeu que a linha de alta tensão entre Temane e Maputo, cujos acordos de financiamento foram hoje assinados, vai contribuir para o equilíbrio do sistema elétrico do país.

“A linha de alta tensão entre Temane e Maputo e a central de 400 megawatts irá permitir que Temane se erga como centro produtor de energia e contribua para o equilíbrio do sistema elétrico nacional”, afirmou o chefe de Estado moçambicano, em Maputo, na assinatura dos acordos para o financiamento do projeto.

A linha, de 563 quilómetros e cujos acordos de financiamento estão orçados em cerca de 530 milhões de dólares (477 milhões de euros), é considerada uma obra estrutural, partindo da Central Térmica de Temane, em Inhambane, sul do país, para incluir três subestações em três províncias (Inhambane, Gaza e Maputo) até chegar à capital do país.

Para Filipe Nyusi, a infraestrutura mostra que “colocar a energia ao serviço do cidadão” é uma prioridade para o executivo moçambicano, lembrando que com o desenvolvimento do país a procura por eletricidade tende a crescer.

“A energia deve contribuir de forma decisiva no crescimento da economia e competitividade dos nossos produtos. Temos de colocar a energia ao serviço do desenvolvimento do país”, acrescentou Nyusi, observando que “é imperioso assegurar a disponibilidade do gás natural em termos e condições favoráveis para que se possa produzir a energia”.

Prevê-se que a obra arranque no próximo ano e esteja pronta em 2023.

A central, capaz de produzir 400 megawatts de eletricidade, vai apoiar o desenvolvimento socioeconómico na província de Inhambane e de toda a região sul do país, anunciam os promotores.

A energia é produzida com o gás natural explorado pela Sasol nos depósitos subterrâneos da região.

A produção de energia termoelétrica é assim apresentada como “uma solução de abastecimento fiável e de baixo custo para o país, contribuindo para o desenvolvimento económico e industrialização, incluindo a infraestruturação do setor através do gás produzido localmente”, refere o Governo.

O projeto é financiado com uma doação de 30 milhões de dólares da Noruega para capital social do empreendimento, e dívida a contrair junto do Banco Mundial (comparticipação de 52,7 por cento), Banco Islâmico de Desenvolvimento (20,3 por cento), Banco Africano de Desenvolvimento (5,3 por cento), Fundo da Opec (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) para o Desenvolvimento Internacional (6,6 por cento) e Banco de Desenvolvimento da África Austral (9,4 por cento).

Estima-se que apenas 28 por cento das pessoas tenham acesso à rede elétrica em Moçambique, país com cerca de 28 milhões de habitantes.