Linda Martini atuam nos Coliseus de Lisboa e do Porto no início de 2020

Os portugueses Linda Martini atuam no inicio de 2020 nos Coliseus de Lisboa e do Porto, numa altura em que estão a preparar o sucessor de “Linda Martini”, editado no ano passado, foi hoje anunciado.

“Depois de uma digressão de apresentação do seu quinto disco de originais, homónimo, que somou mais de 50 datas e incluiu a presença em alguns dos maiores festivais do país, os Linda Martini terminam o périplo pelo país com concertos nos Coliseus a 31 de janeiro, em Lisboa, e 13 de fevereiro, no Porto”, refere o agenciamento da banda num comunicado hoje divulgado.

No comunicado, é partilhada uma mensagem da banda: “Agora que estamos a compor o próximo disco, queremos fechar este ciclo convosco nos Coliseus de Lisboa e Porto”.

Os Linda Martini – André Henriques (voz e guitarra), Cláudia Guerreiro (baixo e voz), Hélio Morais (bateria e voz) e Pedro Geraldes (guitarra e voz) – surgiram em 2003, tendo editado o álbum de estreia “Olhos de Mongol”, em 2006.

Dez anos depois estrearam-se ao vivo no Coliseu de Lisboa, no concerto de arranque da digressão de “Sirumba”, o quarto álbum da banda, editado em 2016. Quatro anos depois regressam àquela sala e apresentam-se, pela primeira vez em nome próprio no Coliseu do Porto.

Os bilhetes para os concertos dos Coliseus custam entre 20 e 25 euros e já estão à venda.