Liga espanhola contra a data escolhida para o FC Barcelona-Real Madrid

A Liga Espanhola de Futebol anunciou hoje que discorda da decisão do Comité de Competições da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) de para 18 de dezembro o FC Barcelona-Real Madrid, que se deveria disputar no sábado.

Em comunicado, o organismo diz não concordar com a decisão, questionando o seu valor jurídico e admitindo a possibilidade de a contestar juridicamente.

A data inicial para o jogo da décima jornada da Liga espanhola de futebol era a de 26 de outubro em Camp Nou, mas a tensão social política que se vive na Catalunha, levou a uma proposta de adiamento.

A Liga chegou a admitir a inversão do jogo, transferindo o mesmo para o Santiago Bernabéu, mas os regulamentos da RFEF não o permitem, e os clubes não se mostraram agradados com a ideia, propondo em conjunto a data de 18 de dezembro.

O Supremo Tribunal espanhol condenou, em 14 de outubro, os principais dirigentes políticos envolvidos na tentativa de independência da Catalunha a penas que vão até um máximo de 13 anos de prisão.

A sentença motivou protestos independentistas, que começaram no próprio dia do anúncio do Supremo e se repetiram ao longo de vários dias em Barcelona e em outras cidades da região autónoma, levando a cerca de 200 detenções.