Desporto Liga diz que é impossível definir data para o regresso Por

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) adiantou hoje que é impossível definir uma data para o regresso das competições, suspensas desde 12 de março devido à pandemia da Covid-19.

“Perante o decretamento do atual estado de emergência e a evolução da atual situação em que vivemos ainda não se mostra possível aferir de uma data expectável para o regresso das competições”, lê-se num comunicado da Comissão Permanente de Calendários (CPC) da LPFP.

O órgão da LPFP reuniu-se hoje, por videoconferência, e reforçou “a recomendação a todas as equipas da suspensão dos treinos em grupo, assim como da promoção de uma conduta de contenção social de todos os agentes desportivos”.

No mesmo comunicado, a CPC diz manter “o permanente acompanhamento da evolução da situação do país e o escrupuloso cumprimento de todas as diretrizes definidas pelo Governo e pelas autoridades de saúde”.

“A CPC mantém-se a acompanhar a situação, recorrendo aos entendimentos dos diversos departamentos médicos bem como de todos os demais desenvolvimentos em termos das diretrizes do Governo, da DGS [Direção-Geral da Saúde] e das indicações internacionais”, lê-se.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 341 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 15.100 morreram.