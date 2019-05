Desporto Liga (34ªJ): Resumo FC Porto 2-1 Sporting CP (vídeo) Por

Termina a partida! Na última jornada do campeonato, o FC Porto vence o Sporting CP por 2-1. Luiz Phellype adiantou os leões ao minuto 61 enquanto Danilo, aos 78, e Herrera, aos 87, fizeram os golos dos dragões. Ambas as equipas terminaram com dez elementos, o Sporting CP por expulsão de Borja, aos 17, e o FC Porto por expulsão de Corona, aos 89.

Veja o resumo: