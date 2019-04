Desporto Liga (31ªJ): Resumo Marítimo M. 2-0 CD Tondela (vídeo) Por

Num jogo em que teve várias oportunidades, o CD Tondela sucumbiu à eficácia do Marítimo da Madeira, que contou, mais uma vez, com uma grande exibição do guarda-redes Charles.

Veja o resumo: