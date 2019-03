Desporto Liga (26ªJ): Resumo Moreirense FC 0-4 SL Benfica (vídeo) Por

Termina a partida! Triunfo do SL Benfica por 4-0 no terreno do Moreirense FC, em jogo da 26.ª jornada da Liga NOS. Os golos foram marcados por João Félix (37′), Samaris (43′), Rafa (48′) e Florentino (83′).

Veja o resumo: