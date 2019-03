Desporto Liga (26ªJ): Resumo FC Porto 3-0 Marítimo M. (vídeo) Por

Termina a partida! Triunfo do FC Porto por 3-0 na recepção ao Marítimo da Madeira, em jogo da 26.ª jornada da Liga NOS. Os golos só surgiram no segundo tempo, com Alex Telles a converter um penálti com sucesso aos 57′. Militão aumentou a vantagem aos 72′ e Brahimi estabeleceu o resultado final aos 88′.

Veja o resumo: