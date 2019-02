Desporto Liga (23ªJ): Resumo Vitória FC 1-1 Vitória SC (vídeo) Por

Termina a partida! Empate a uma bola entre Vitória FC e Vitória SC, em jogo a contar para a 23.ª jornada da Liga NOS. Mattheus Oliveira marcou em cima do intervalo (45′), já perto do final, Jhonder fez o empate ao converter com sucesso uma grande penalidade (80′).

Veja o resumo: