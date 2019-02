Desporto Liga (21ªJ): Resumo CD Feirense 1-3 Sporting CP (vídeo) Por

Termina a partida! Vitória do Sporting CP por 3-1 no terreno do CD Feirense, em jogo da 21.ª jornada da Liga NOS. Briseño marcou na própria baliza perto do intervalo, Bruno Fernandes bisou (58′ e 68′) e Stivan (76′) reduziu para a equipa da casa.

Veja o resumo: