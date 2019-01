Desporto Liga (19ªJ): Resumo SL Benfica 5-1 Boavista FC (vídeo) Por

Termina a partida! Triunfo do SL Benfica por 5-1 na recepção ao Boavista FC, em jogo da 19.ª jornada da Liga NOS. João Félix (9′), Pizzi (28′) e Seferovic (54′ e 72′) marcaram do lado dos encarnados, Talocha reduziu aos 42′. Destaque ainda para Odysseas que defendeu um penálti de Mateus, quase ao cair do pano.

