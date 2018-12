Desporto Liga (11ªJ): Resumo Rio Ave FC 1-3 Sporting CP (vídeo) Por

Termina a partida! Triunfo do Sporting CP por 1-3 no terreno do Rio Ave FC, em jogo que encerrou a 11.ª jornada da Liga NOS. Bruno Fernandes abriu as hostilidades aos 8′, Schmidt ainda empatou para os vilacondenses (12′), mas Bas Dost (23′) e Jovane (72′) garantiram os três pontos para a equipa de Alvalade.

