Termina a partida! O Portimonense vence em casa o CD Tondela por 3-2. Os visitantes marcaram logo a partir do pontapé de saída, por António Xavier. O Portimonense deu a volta ao texto com golos de Paulinho, aos 13m, Jackson, aos 29, e Shoya Nakajima, aos 46. Tomané ainda reduziu para o CD Tondela, aos 62, ele que acabaria por ser expulso por acumulação de amarelos a cinco minutos do fim.

