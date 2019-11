Líder do Unidas Podemos apela à participação da população espanhola nas eleições

O líder do Unidas Podemos, Pablo Iglésias, apelou hoje em Madrid à participação dos cerca de 37 milhões de espanhóis nas eleições legislativas, reiterando o apelo aos socialistas para a formação de um governo conjunto.

Hoje é o dia “em que qualquer cidadão tem o mesmo poder que um multimilionário”, afirmou Pablo Iglésias para apelar ao voto nestas eleições legislativas.

O líder do Unidas Podemos (extrema-esquerda) votou na escola pública La Navata, cerca das 10:00 horas locais (menos uma hora em Lisboa) onde se deslocou acompanhado pela porta-voz da sua formação política na Assembleia de Madrid, Isabel Serra.

Desejando uma participação “elevada”, Iglésias garantiu que depois de serem conhecidos os resultados destas eleições, o seu partido entrará em contacto com o PSOE (socialistas) porque “combinar a valentia do Unidas Podemos com a experiência do PSOE” permitiria que o país se tornasse uma referência nas políticas sociais.

“Vamos deixar as acusações para trás”, acrescentou Iglésias, citado pela EFE, insistindo. “Vamos deixar as acusações para trás e formar um governo conjunto”.

Estas eleições foram convocadas em setembro pelo Rei de Espanha, depois de constatar que o primeiro-ministro socialista em funções, Pedro Sánchez, não conseguiu reunir os apoios parlamentares suficientes para voltar a ser investido no lugar.