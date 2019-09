Líder do PAN pede partido mais forte para defender ambiente

O porta-voz do PAN – Pessoas-Animais-Natureza, André Silva, apelou hoje ao voto verde nas eleições regionais da Madeira, afirmando que só com aquele partido as questões ambientais vão estar na ordem do dia.

“Na Região Autónoma da Madeira, só teremos avanços nas áreas da proteção animal, na proteção dos habitats, dos ecossistemas, da natureza, só teremos medidas fortes de transição económica e de transição energética se o PAN tiver mais força”, disse o líder do partido.

Para André Silva, “se não houver essa representação mais forte do PAN, o partido que estiver no governo não desenvolverá estas políticas públicas que são necessárias para responder aos desafios do século XXI”.

O porta-voz falava à Lusa na praia Formosa, no Funchal, onde esteve hoje a acompanhar o cabeça de lista do partido às eleições regionais da Madeira, João Freitas, numa ação de campanha.

“Vim à Madeira para reforçar a campanha que o PAN/Madeira tem estado a fazer para dar visibilidade ao trabalho que temos feito aqui na região e para pedir mais responsabilidade, mais força aos madeirenses para continuarmos a defender o nosso trabalho”, explicou, admitindo que o objetivo é ter um grupo parlamentar no arquipélago.

Para André Silva, é importante que as pessoas percebam que “não é necessário apenas uma mudança de trocar um partido por outro, é importante que essa mudança seja sustentável e equilibrada”.

O porta-voz do PAN apontou como prioridades na Madeira a produção de alimentos de forma mais sustentável, a regeneração dos solos e a transição “para uma agricultura biológica, para uma agricultura mais sustentável e que introduz menos agrotoxinas” na cadeira alimentar.

Nas esplanadas ao longo da praia Formosa, o líder partidário distribuiu panfletos e sacos de pano para que as pessoas deixem de usar os de plástico. Conversou com as pessoas, tirou dúvidas e explicou o trabalho que o PAN tem desenvolvido na Assembleia da República.

As eleições regionais legislativas da Madeira decorrem em 22 de setembro, com 16 partidos e uma coligação a disputar os 47 lugares no parlamento regional.

PDR, CHEGA, PNR, BE, PS, PAN, Aliança, Partido da Terra-MPT, PCTP/MRPP, PPD/PSD, Iniciativa Liberal, PTP, PURP, CDS-PP, CDU (PCP/PEV), JPP e RIR são as 17 candidaturas validadas para estas eleições, com um círculo único.