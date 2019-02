Líder do Hezbollah é rosto de campanha de reciclagem em Israel

O líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, invadiu a cidade israelita de Telavive como rosto de uma campanha publicitária de reciclagem.

Um cartaz de grandes dimensões com a imagem do líder do Hezbollah, que vive no Líbano, encoraja os israelitas à reciclagem de garrafas de plástico.

O painel publicitário está colocado sobre a autoestrada Telavive Ayalon desde quinta-feira.

Sobre a cabeça de Hassan Nasrallah pode ler-se “Não reciclo garrafas”, enquanto por baixo o cartaz tem escrito “Nasrallah está num buraco há 12 anos. Qual é a sua desculpa?”.

A ELA, a empresa israelita de reciclagem, não se mostrou disponível para comentar.

Nasrallah tem aparecido raras vezes em público desde a guerra de 2006 entre o Hezbollah e Israel.

Israel e os Estados Unidos da América consideram o Hezbollah uma organização terrorista.