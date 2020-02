Fórmula 1 Lewis Hamilton prefere responder a comentários de Max Verstappen em pista Por

As picardias entre pilotos de Fórmula 1 não são coisa nova, e agora Lewis Hamilton respondeu a uma ‘boca’ de Max Verstappen há umas semanas.

O holandês disse que o Campeão do Mundo era “muito bom, um dos melhores, mas não é deus”, e o britânico considerou esse tipo de declarações como “um sinal de fraqueza”.

Foram palavras que a imprensa especializada manteve na ‘retina’ e que agora, em plena apresentação do novo Mercedes W11 para a nova temporada não foram esquecidas, confrontando Hamilton com as mesmas.

O hexacampeão do Mundo, respondeu muito calmamente dizendo que foram declarações “divertidas”, enfatizando: “Prefiro sempre responder em pista. Tenho tendência a interpretar esse género de reações como um sinal de fraqueza”.

Lewis Hamilton esteve sempre muito jovial durante o ‘shakedown’ ao W11 no Circuito de Silverstone, onde Valtteri Bottas pôde rodar com o novo monolugar. E explicou porque isso sucedida: “Neste período do ano não verdadeiramente pressão. Estamos aqui para desfrutar”.

“Estamos bem concentrados, é verdade, mas aproveitamos a fundo o momento. Os tipos que trabalharam duro durante o inverno puderam dar vida ao carro, e nós somos apenas dois que tivemos o privilégio de o conduzir. É mesmo incrível”, salientou também o titular do Mercedes # 44.

Hamilton acrescentou: “É a minha oitava época com a equipa e o entusiasmo é sempre o mesmo. Seria natural levar a coisas com leveza, mas toda a gente está já no ponto, pronto para repartir para a aventura”.