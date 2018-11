Fórmula 1 Lewis Hamilton parte da ‘pole’ para o Grande Prémio do Brasil Por

Lewis Hamilton vai partir da ‘pole positon’ para o Grande Prémio do Brasil de Fórmula 1, depois de conseguir um novo recorde do Autódromo José Carlos Pace.

O Campeão do Mundo realizou uma volta à pista de Interlagos em 1m07,281s, batendo Sebastian Vettel por 0,093s, numa qualificação onde Mercedes e Ferrari mostraram muita combatividade, já que em jogo está o título de construtores.

Hamilton realizara uma volta ao traçado de São Paulo em 1m07,301s na sua primeira tentativa, deixando então Vettel a 0,073s, na segunda tentativa foi ainda melhor, sem que o alemão da Ferrari tenha tido argumentos para o contrariar.

Valtteri Bottas, que tinha sido o mais rápido nas duas primeiras sessões de qualificação, manteve o ‘satus quo’ entre Mercedes e Ferrari, ao realizar o terceiro tempo, a 0,190s do seu companheiro de equipa, enquanto Kimi Raikkonen, que pela 50ª vez consecutiva na sua carreira conseguiu passar à Q3, ficou com o quarto lugar da grelha a 0,175s de Hamilton.

Os Red Bull, tal como Max Verstappen previra, não tiveram argumentos para Mercedes e Ferrari, e o holandês teve de se contentar com o quinto tempo, diante do seu companheiro de equipa Daniel Ricciardo, que perdendo cinco lugares da grelha de partida por via da penalização por troca de turbo arrancará para a corrida de domingo apenas 11ª posição.

Desta vez o melhor dos outros foi, com alguma surpresa, Marcus Ericsson, que foi cinco décimas mais rápido do que o seu companheiro de equipa Charles Leclerc. Isto significa que a Sauber leva vantagem para a corrida na sua disputa com a Toro Rosso pelo oitavo lugar no campeonato de construtores. Isto porque Pierre Gasly parte apenas do nono lugar da grelha e Brendon Hartley bem do fundo do ‘grid’, uma vez que o neozelandês não conseguiu passar da Q1.

Resultado da qualificação

1º Lewis Hamilton (Mercedes) 1m07,374s

2º Sebastian Vettel (Ferrari) 1m07,374s

3º Valtteri Bottas (Mercedes) 1m07,441s

4º Kimi Raikkonen (Ferrari) 1m07,456s

5º Max Verstappen (Red Bull) 1m07,778s

6º Daniel Ricciardo (Red Bull) 1m07,780s

7º Marcus Ericsson (Sauber) 1m08,296s

8º Charles Leclerc (Sauber) 1m08,492

9º Romain Grosjean (Haas) 1m08,517s

10º Pierre Gasly (Toro Rosso) 1m09,029s