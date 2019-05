Fórmula 1 Lewis Hamilton o mais rápido no primeiro dia de treinos no Mónaco Por

Lewis Hamilton foi o mais rápido no primeiro dia de treinos do Grande Prémio do Mónaco de Fórmula 1, que, como manda a tradição, decorre à quinta-feira no Principado.

O Campeão do Mundo garantiu a melhor marca ao rodar em 1m11,118s na segunda sessão, baixando em quase um segundo o tempo por si realizado na primeira sessão.

Hamilton bateu o seu companheiro de equipa Valtter Bottas por 0,081s. Por duas vezes o finlandês da Mercedes esteve no topo da tabela de tempos, para outras tantas ser superado por Hamilton, que assim se mostra como a referência a bater na terceira sessão de treinos livres e na qualificação marcadas para sábado.

Numa sessão onde a Mercedes deixou para mais tarde a utilização de pneus macios, Bottas foi o segundo mais rápido, na frente de Sebastian Vettel, que no melhor dos Ferrari ficou a mais de sete décimas de Lewis Hamilton, isto depois de um pequeno susto ao falhar a travagem na curva de St. Dévote, mas evitando tocar nos rails.

Depois de ter sido o segundo mais rápido no treino da manhã, Max Verstappen debateu-se com alguns problemas no seu Red Bull – suspeitas de uma fuga de água –, acabando por não ir além da sexta marca, sendo batido pelo seu companheiro de equipa, Pierre Gasly, o quarto mais rápido na segunda sessão, atrás de um surpreendente Alex Albon, o melhor dos ‘outros’ no mais veloz dos Toro Rosso.

Provando que ‘santos da casa não fazem milagres’, Charles Leclerc ficou-se apenas pelo 10º registo no segundo Ferrari. O monegasco queixou-se de problemas de travões no SF90 # 16 durante toda a sessão.

Já Kevin Magnussen esteve razoavelmente bem no melhor dos Haas, ao realizar o sétimo tempo, na frente da segunda surpresa da sessão; António Giovinazzi. O italiano da Alfa Romeo foi o oitavo mais rápido na frente do seu ‘chefe-de-fila’ Kimi Raikkonen.