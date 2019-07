Fórmula 1 Lewis Hamilton mantém-se calmo apesar do resultado na Áustria Por

Embora terminar na quinta posição seja um resultado razoável para boa parte do pelotão da Fórmula 1 atual, para Lewis Hamilton isso não é verdade.

Mas o Campeão do Mundo não está demasiado preocupado com o que se passou no Grande Prémio da Áustria apesar do revés relativo sofrido na corrida de Spielberg.

Ao mesmo tempo que admite que o Mercedes W10 tem um problema de arrefecimento dos pneus em provas com altas temperaturas, Hamilton disse ao jornal desportivo francês L’Équipe que mantém a calma e não está demasiadamente preocupado.

O britânico tem uma grande vantagem na frente do campeonato, e isso ajuda à confiança e ao seu estado de espírito atual: “Tenho que permanecer calmo e produtivo. Tivemos o nosso primeiro empate, mas ainda temos muitos pontos a disputar e estamos à frente dos outros”.

“Há que aceitar algumas coisas negativas, tão bem como as coisas positivas e seguir em frente”, disse Lewis Hamilton, que aos 34 anos e cinco títulos no ativo vai para o ‘seu’ Grande Prémio, em Silverstone, no próximo fim de semana, numa posição bastante confortável.

Motivação é coisa que não falta ao Pentacampeão do Mundo em vésperas de correr diante do seu público: “Tenho a sorte de ter tanta experiência e, ao mesmo tempo, sinto que estou em ótima forma e ainda estou mentalmente jovem. Acho que este é o melhor começo de temporada que já tive”.