Fórmula 1 Lewis Hamilton mais forte que Max Verstappen no primeiro dia de treinos em Singapura Por

Lewis Hamilton foi o mais rápido no primeiro dia do Grande Prémio de Singapura de Fórmula 1, depois de ser o único a efetuar uma volta ao traçado urbano da cidade-estado asiática abaixo da ‘casa’ de 1m40s.

Esta sexta-feira foi uma espécie de duelo entre Lewis Hamilton e Max Verstappen, já que o holandês da Red Bull bateu por 0,167s o Campeão do Mundo na primeira sessão, e o britânico da Mercedes ‘respondeu’ na segunda superando o piloto do # 33 por 0,703s.

Numa sessão marcada pelo despiste de Alexander Albon, no segundo Red Bull, Sebastian Vettel foi o melhor representante da Ferrari. O alemão ficou a mais de oito décimas do registo de Hamilton, superando por três décimas o outro piloto da Mercedes, Valtteri Bottas, também ele protagonista de uma saída de pista, mas na primeira sessão de treinos.

Charles Leclerc quedou-se apenas pelo sexto registo, atrás inclusivamente de Alexander Albon, a mais de 1,2 segundos do melhor tempo, dando a ideia que neste primeiro dia o monegasco da Ferrari se entregou a outro tipo de trabalho que não para acerto do seu SF90 para qualificação.

O mais rápido dos ‘outros’ foi desta feita Carlos Sainz Jr, que no mais rápido dos McLaren, batendo Nico Hulkenberg e o seu companheiro de equipa Lando Norris por mais de duas décimas, com Pierre Gasly a ‘fechar’ o top dez no melhor dos Toro Rosso. Isto porque o seu companheiro de equipa, Daniil Kvyat, foi outro dos pilotos a ‘visitar’ o muro de Singapura.

A segunda sessão foi ainda marcada por um desentendimento em pista (mais um) entre Sergio Perez e Kevin Magnussen, quando o dinamarquês da Haas realizava uma simulação de qualificação, com o mexicano da Racing Point a ‘apertar’ o nórdico quando este se preparava para o passar. Os comissários estão a investigar o incidente.