Fórmula 1 Lewis Hamilton limitou os ‘danos’ Por

Depois de ter sido surpreendido na largada pelo seu companheiro de equipa Valtteri Bottas, Lewis Hamilton nunca se mostrou capaz de acompanhar o finlandês ao longo do Grande Prémio da Austrália.

O Campeão do Mundo desculpa-se com um Mercedes W10 que não estava nas melhores condições, embora reconheça que da sua parte também não esteve nos seus melhores dias.

“Não fiz um trabalho suficientemente bom”, afirmou Hamilton referindo-se ao momento da largada: “Depois era demasiado tarde após a primeira curva. Foi sobretudo uma questão de levar o carro até ao fim e garantir os pontos. Tive de ir às boxes mais ceo para cobrir a estratégia de Sebastian (Vettel). Foi a razão porque fiz um segundo turno demasiado longo, onde tomei demasiadas precauções para manter os mesmos pneus até final”.

O britânico referiu também: “Valtteri tinha mais ritmo. Decidi ficar o mais perto possível atrás dele, dois três segundos. Depois tive um problema com o carro e a diferença começou lentamente a aumentar. Sabia que a corrida estava decidida, porque tinha 47 voltas e sabia que iria ter problemas e reduzi o andamento”,

“Para o final da corrida estava mais lento para poupar os pneus. Sabia que nas voltas seguintes Max (Verstappen) e Valtteri continuariam a ser rápidos. Debati-me com os pneus para o fim, porque estavam bastante degradados. Problema que o Vettel também teve. Face a tudo isto fiquei satisfeito com o meu ritmo pois consegui colocar-me a ‘salvo’ no final”, salientou Lewis Hamilton.

Para o Campeão do Mundo “foi uma pequena adversidade”, mas enfatiza: “Fiz o que tinha a fazer, nem mais nem menos. No geral estou contente pela forma como guiei hoje. Permiti que a diferença fosse o que foi. Não foi um grande problema para mim. Obviamente que a estratégia não foi a ideal no cenário que existia, mas com o que tinha penso que fiz um trabalho razoável”.

Uma fez chegado o fim da corrida os engenheiros da Mercedes descobriram um problema no Mercedes # 44. “Faltava um grande pedaço da ‘asa’ à frente da roda traseira esquerda”, fez saber a equipa de Brackley mais tarde.