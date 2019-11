Fórmula 1 Lewis Hamilton garante quinta ‘pole-position’ no Abu Dhabi Por

Lewis Hamilton vai largar da ‘pole-position’ para o Grande Prémio do Abu Dhabi, derradeira prova do Campeonato do Mundo de Fórmula 1.

O Campeão do Mundo realizou uma volta ao Circuito de Yas Marina em 1m34,779s, batendo o seu companheiro de equipa Valtteri Bottas por 0,194s.

Naquela que foi a sua quinta ‘pole’ no Abu Dhabi e a primeira desde o Grande Prémio da Alemanha deste ano, Hamilton esteve sempre no controlo das operações, mesmo se na segunda sessão de qualificação foi batido por Charles Leclerc.

Mas os pilotos da Ferrari não chegaram a confirmar-se como os mais sérios rivais dos homens da Mercedes, que acabaram por sublinhar a sua supremacia liderando a tabela de tempos. Mesmo se Bottas não pode usufruir da segunda posição na grelha de partida para a corrida de amanhã, por via da penalização por troca de unidade de potência do seu W10, que o relega para o fim do ‘grid’.

Será Max Verstappen a arrancar ao lado de Hamilton para a corrida de domingo, pois o holandês foi o que mais se aproximou dos Mercedes, ainda que realizando a terceira marca, a mais de três décimas do britânico e denunciasse à boxe algum problema no seu Red Bull.

Leclerc teve de contentar-se com o quarto tempo, a mais de quatro décimas de Hamilton, dividindo a segunda fila da grelha de partida para a corrida de amanhã com o seu companheiro de equipa na Ferrari, Sebastian Vettel, que ficou a mais de cinco décimas do Campeão do Mundo.

Atrás de Alex Albon, que cumpriu o seu estatuto ao colocar o Red Bull na sexta posição da tabela de tempos, Lando Norris foi desta vez o melhor dos ‘outros’, no mais rápido dos McLaren. Ainda assim o jovem britânico ficou a mais de 1,6s do seu compatriota Lewis Hamilton.

Daniel Ricciardo tentou fazer a sua volta rápida num momento em que a maioria dos seus adversários tinha regressado às boxes após a sua segunda tentativa, mas apenas conseguiu colocar o melhor Renault no oitavo posto da tabela de tempos, à frente de Carlos Sainz Jr, no segundo McLaren, e do seu companheiro de equipa Nico Hulkenberg, que conseguiu o acesso à Q3 depois de uma volta na segunda qualificação em que quase perdia o controlo do seu monolugar na última curva do Circuito de Yas Marina.

Resultado da qualificação

1º Lewis Hamilton (Mercedes) 1m34,779s

2º Valtteri Bottas (Mercedes) 1m34,973s

3º Max Verstappen (Red Bull) 1m35,139s

4º Charles Leclerc (Ferrari) 1m35,219s

5º Sebastian Vettel (Ferrari) 1m35,339s

6º Alexander Albon (Red Bull) 1m35,682s

7º Lando Norris (McLaren) 1m36,436s

8º Daniel Ricciardo (Renault) 1m36,456s

9º Carlos Sainz Jr (McLaren) 1m36,459s

10º Nico Hulkenberg (Renault) 1m36,710s