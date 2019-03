Fórmula 1 Lewis Hamilton garante primeira ‘pole position’ da época Por

Lewis Hamilton vai partir da ‘pole position’ para o Grande Prémio da Austrália, que amanhã marca o arranque da temporada 2019 da Fórmula 1.

O Campeão do Mundo permitiu que o seu companheiro de equipa, Valtteri Bottas, fosse o mais rápido nas duas primeiras fases da qualificação, mas na decisiva não deu hipóteses e confirmou aquilo que mostrara na véspera, colocando o Mercedes W10 # 44 na primeira posição da grelha para a corrida de domingo.

Bottas foi o único piloto que mais seriamente ameaçou Hamilton, mostrando que os Mercedes são a força a bater neste primeiro Grande Prémio da época, sendo que o Campeão do Mundo rubricou uma volta ao Circuito de Albert Park em 1m20,486s que nem o finlandês conseguiria superar, ficando 0,112s do seu companheiro de equipa.

Os pneus mais macios disponibilizados pela Pirelli foram a escolha óbvia para todos os que atingiram a Q3, incluindo Sebastian Vettel, que colocaria o melhor dos Ferrari na terceira posição da grelha, gastando ainda assim mais sete décimas do que Lewis Hamilton.

Quando se pensava que os dois Ferrari iriam monopolizar a segunda linha do ‘grid’, Max Verstappen estragou os planos a Charles Leclerc e garantiu o quarto lugar da grelha, no único Red Bull a atingir a terceira fase da qualificação, relegando o monegasco para o quinto posto, dividindo a terceira fila com Romain Grosjean, no melhor dos Haas.

Mas a grande surpresa foi o estreante Lando Norris, que levou o McLaren até à Q3 e vai partir da oitava posição para o seu primeiro Grande Prémio de Fórmula 1. Um contraste com o seu companheiro de equipa, Carlos Sainz Jr, que não passou da Q1. Algo que também sucedeu com Pierre Gasly no segundo Red Bull.

Os dois pilotos da Renault, também não passaram da Q2, com Nico Hulkenberg e Daniel Ricciardo a ficarem ‘à porta’ do top dez, no qual ficaram Kimi Raikkonen, no melhor Alfa Romeo, e Sergio Perez, no melhor Racing Point.

Resultado da qualificação

1º Lewis Hamilton (Mercedes) 1m20,486s

2º Valtteri Bottas (Mercedes) 1m20,598s

3º Sebastian Vettel (Ferrari) 1m21,190s

4º Max Verstappen (Red Bull) 1m21,320s

5º Charles Leclerc (Ferrari) 1m21,442s

6º Romain Grosjean (Haas) 1m21,826s

7º Kevn Magnussen (Haas) 1m22,099s

8º Lando Norris (McLaren) 1m22,304s

9º Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) 1m22,314s

10º Sergio Perez (Racing Point) 1m22,781s