Fórmula 1 Lewis Hamilton ganha Grande Prémio da Hungria quase no ‘baixar do pano’ Por

Lewis Hamilton deu mais um passo na direção da renovação do título mundial de Fórmula 1 ao vencer hoje o Grande Prémio da Hungria.

O britânico da Mercedes partiu apenas da terceira posição da grelha de partida, mas um bom arranque permitiu-lhe ultrapassar o seu companheiro de equipa ainda no decorrer da volta inaugural.

Depois Hamilton partiu em busca de Max Verstappen, que largando da ‘pole position’ se manteve na liderança, mesmo depois de parar nas boxes pela primeira vez. O holandês da Red Bull Racing estava rápido, e por isso o Campeão do Mundo sabia que tinha de tentar algo para poder aproximar-se dele.

A Mercedes decidiu então fazer parar Lewis Hamilton uma segunda vez. Essa decisão viria a revelar-se acertada, porque com pneus novos o britânico passou a ser o mais rápido em pista e a cinco voltas do fim da corrida estava ‘em cima’ de Verstappen. O holandês ainda tentou resistir, mas com pneus mais degradados acabaria por ver o Campeão do Mundo passar para a frente a duas voltas da bandeirada de xadrez.

Max Verstappen ainda passou pelas boxes uma segunda vez, mas já era demasiado tarde para fazer algo quanto à vitória, pelo que o titular do Red Bull # 33 teve mesmo de se contentar com a segunda posição.

Ao último lugar do pódio acabaria por subir Sebastian Vettel, que a duas voltas do fim deixou para trás Charles Leclerc, que durante praticamente toda a corrida foi o melhor dos Ferrari, comandando a perseguição aos dois primeiros.

O monegasco cortou assim a meta a meta no quarto posto diante de Carlos Sainz Jr, que foi o melhor dos ‘outros’ no melhor dos McLaren.

Sainz Jr foi bastante consistente e soube aproveitar os problemas de Valtteri Bottas, que foi obrigado a uma paragem não prevista nas boxes no começo da corrida, quando, na defesa da segunda posição dos ataques de Hamilton acabou por tocar no monolugar do seu companheiro de equipa e sofrer danos na ‘asa’ dianteira do seu Mercedes.

A partir dessa altura o finlandês procurou mitigar as perdas, pararia uma segunda vez para realizar uma complicada recuperação que o levaria apenas à oitava posição. O suficiente para manter o segundo lugar no campeonato.

Pierre Gasly voltou a ser uma ‘sombra’ do seu companheiro de equipa na Red Bull e não foi além da sexta posição, diante de um aguerrido Kimi Raikkonen, que fez o que pôde com o seu Alfa Romeo.

Classificação final

1º Lewis Hamilton (Mercedes)

2º Max Verstappen (Red Bull) + 17,796s

3º Sebastian Vettel (Ferrari) + 1m01,433s

4º Charles Leclerc (Ferrari) + 1m05,250s

5º Carlos Sainz Jr (McLaren) + 1 volta

6º Pierre Gasly (Red Bull) + 1 volta

7º Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) + 1 volta

8º Valtteri Bottas (Mercedes) + 1 volta

9º Lando Norris (McLaren) + 1 volta

10º Alexander Albon (Toro Rosso) + 1 volta