Lewis Hamilton escapa a penalização mas Sebastian Vettel não

Os comissários desportivos mantiveram a penalização atribuída a Sebastian Vettel no Grande Prémio do Canadá apesar do recurso entreposto pela Ferrari.

A equipa de Maranello tinha apelado da decisão ao abrigo dos regulamentos que permitem o recurso quando a parte lesada traz novos elementos de prova, mas os comissários consideraram que essas novas provas não eram suficientemente conclusivas para reabrir o ‘dossier’ do caso ocorrido em Montreal.

Laurent Mekies, diretor desportivo da Ferrari anunciara que as provas da sua equipa “eram bastante convincentes” para desculpar Vettel, penalizado em cinco segundos por regresso à pista inseguro diante de Lewis Hamilton.

Mas na audiência de hoje em Paul Ricard o mesmo colégio de comissários presente no Canadá manteve a mesma postura depois de analisar aquilo que a ‘Scuderia’ de Maranello lhe trouxe para despenalizar o piloto germânico.

“Não recebemos elementos maiores do que os que já possuíamos na prova em questão”, justificaram-se Emanuelle Pirro e os seus companheiros.

Entre os parâmetros detalhados dados pela Ferrari aos comissários estão a análise da telemetria proveniente do carro de Sebastian Vettel, uma análise vídeo de diferentes câmaras de Vettel e Hamilton, de frente, a bordo, e do ar) montadas antes da corrida, uma análise vídeo da Sky Sports realizada pelo consultor e ex-piloto Karun Chandhok, um vídeo da cãmara do capacete de Vettel difundida depois da corrida pela F1 Limited, imagens e vídeos após a corrida, análise dos dados GPS de Vettel e Hamilton da volta onde o incidente ocorreu e a testemunha de Vettel.

Já os comissários do Grande Prémio de França, que são outros, consideraram que a ação de Lewis Hamilton durante o segundo treino livre de hoje em Paul Ricard não era passível de punição. Isto apesar do líder do campeonato ter regressado à pista na curva do hotel após saída em frente (foto 2) pela escapatória obrigando Max Verstappen a uma manobra evasiva.