Fórmula 1 Lewis Hamilton em ‘dobradinha’ Mercedes na Grã-Bretanha Por

Lewis Hamilton venceu hoje o Grande Prémio da Grã-Bretanha de Fórmula 1 e deu mais um passo na direção do sexto título.

O líder do campeonato assumiu a liderança após forte pressão ao seu companheiro de equipa, Valtteri Bottas, que largou da ‘pole position’ e viria a concluir a prova na segunda posição, contribuindo para mais uma ‘dobradinha’ da Mercedes.

Embora Bottas tenha resistido o mais que podia aos ataques de Hamilton no começo da prova, mas uma situação de ‘safety car’, aquando do abandono de Antonio Giovinazzi, acabou por concorrer em favor do Campeão do Mundo, que parou nas boxes depois do finlandês e com a prova neutralizada.

A partir dessa altura Lewis Hamilton liderou a prova sem nunca mais deixar o comando, enquanto Valtteri Bottas ainda pararia uma segunda vez devido à degradação dos pneus no Mercedes # 77.

Mas a prova britânica valeu pela disputa que chegou a existir pela terceira posição, já que depois de superar Charles Leclerc e ter realizado a sua paragem nas boxes, Max Verstappen aproximou-se rapidamente de Sebastian Vettel e roubou-lhe o terceiro posto. Só que o alemão da Ferrari acabaria por cometer um erro e abalroar a traseira do Red Bull do holandês.

O incidente será algora julgado pelos comissários desportivos presentes em Silverstone, sendo certo que isso custou uma ida às boxes suplementar de Vettel e a ‘queda’ de Verstappen para o quinto posto, atrás de Leclerc, que foi terceiro no final, e de Pierre Gasly, que realizou a sua melhor corrida desde que está ao serviço da Red Bull Racing.

Carlos Sainz Jr foi o melhor dos ‘outros’ no melhor dos McLaren, mercê de uma boa estratégia, já que partindo do meio da grelha o espanhol tinha de arriscar mais numa paragem tardia do que o seu companheiro de equipa, Lando Norris, que ingloriamente terminou fora dos pontos.

O piloto de Madrid acabou a corrida a defender a sexta posição dos ataques de Daniel Ricciardo, que ao serviço da Renault fez também uma das suas melhores corridas desde que está ao serviço da equipa da marca francesa, que ainda viu Nico Hulkenberg terminar na última posição pontuável.

Uma palavra também para Kimi Raikkonen e a para a Alfa Romeo, com o oitavo posto do finlandês a fazer a equipa emergir de um fim de semana ‘negro’ na Áustria, e para Daniil Kvyat, a quem uma boa estratégia ‘pagou’ com os pontos do nono lugar. Um contraste com o seu companheiro de equipa na Toro Rosso, Alex Albon, a quem aconteceu a mesma coisa que a Lando Norris, terminando fora do top dez.

Classificação

1º Lewis Hamilton (Mercedes)

2º Valtteri Bottas (Mercedes) + 24,928s

3º Charles Leclerc (Ferrari) + 30,117s

4º Pierre Gasly (Red Bull) + 34,692s

5º Max Verstappen (Red Bull) + 39,458s

6º Carlos Sainz Jr (McLaren) + 53,639s

7º Daniel Ricciardo (Renault) + 54,401s

8º Kimi Raikkkonen (Sauber) + 1m05,549s

9º Daniil Kvyat (Toro Rosso) + 1m16,710s

10º Nico Hulkenberg (Renault) + 1m14,281s