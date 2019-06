Fórmula 1 Lewis Hamilton domina e vence Grande Prémio de França Por

Lewis Hamilton dominou o Grande Prémio de França de Fórmula 1, disputado esta tarde no Circuito de Paul Ricard.

Largando da ‘pole position’ o Campeão do Mundo liderou a prova do princípio ao fim, não sendo desafiado pelo seu companheiro de equipa na Mercedes, Valtteri Bottas, segundo classificado.

Bem cedo se percebeu que dificilmente Hamilton perderia a corrida. O ritmo do britânico era fortíssimo, e assim continuou durante grande parte da prova, batendo várias vezes o recorde de volta.

Com a mesma estratégia de Bottas, o líder do campeonato parou nas boxes pouco antes do meio da corrida, também para trocar para os pneus mais duros da Pirelli, devido às características abrasivas do asfalto de Paul Ricard.

Mais para o final da prova Valtteri Bottas começou a sentir dificuldades no seu monolugar, perdendo cada vez mais tempo, não apenas para Lewis Hamilton mas também para Charles Leclerc, que se aproximou perigosamente nas últimas voltas, terminando ‘colado’ à traseira do Mercedes do finlandês.

A terceira posição do monegasco da Ferrari só foi ameaçada no começo da corrida, quando, após a largada, Max Verstappen se chegou a colocar a seu lado. Depois ‘foi-se’ embora e o holandês da Red Bull teve de contentar-se com o quarto posto, realizando uma prova ‘solitária’.

Já Sebastian Vettel procurou limitar os danos de uma qualificação para esquecer. O alemão da Ferrari conseguiria recuperar até ao quinto posto, sendo que a diferença que o separava para o adversário imediatamente atrás de si, Carlos Sainz Jr, lhe permitiu realizar uma segunda paragem nas boxes perto do final.

Lando Norris não fez um bom arranque mas ao longo da prova conseguiu seguir na ‘sombra’ do seu companheiro de equipa, e teria dado a sétima posição à McLaren se o seu monolugar não começasse a ter problemas, que na última vez lhe custaram a queda para o 10º lugar.

No entanto a manobra de ultrapassagem de Daniel Ricciardo ao jovem britânico está sob investigação, já que para além de um toque ao McLaren de Norris o australiano da Renault usou trajetórias fora da pista, o que não é permitido pelo regulamento, sendo provavelmente que receba tempo adicional e deva perder uma ou duas posições para Kimi Raikkonen e Nico Hulkenberg, que cortaram a meta atrás do piloto de Perth.