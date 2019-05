Fórmula 1 Lewis Hamilton bate Valtteri Bottas pela ‘pole position’ no Mónaco Por

Lewis Hamilton garantiu a ‘pole position’ para o Grande Prémio do Mónaco de Fórmula 1 ao realizar a melhor volta na terceira e decisiva qualificação, que hoje teve lugar no mítico traçado do Principado.

O Campeão do Mundo ‘carimou’ o primeiro lugar da grelha de partida para a corrida de amanhã ao estabelecer um novo recorde da pista monegasca – 1m10,166s – na sua segunda e derradeira tentativa para bater o seu companheiro de equipa Valtteri Bottas.

O finlandês da Mercedes foi a referência na segunda qualificação, e também no começo da terceira sessão, quando foi duas décimas mais rápido do que Hamilton, mas depois já não teve ‘resposta’ à altura do britânico, ficando a oito centésimas.

Embora tenha sido o menos conformado dos adversários dos pilotos da Mercedes, Max Verstappen teve mesmo de se contentar com a terceira posição da grelha, ao gastar mais quatro décimas que Lewis Hamilton, numa sessão onde Sebastian Vettel comprometeu a sua melhor volta ao dar um toque nos rails à saída da curva da tabacaria.

O alemão da Ferrari terminou assim com o quarto registo, a sete décimas do melhor tempo. Ainda assim Vettel segurou um lugar na segunda linha da grelha de partida, algo que o seu companheiro de equipa, Charles Leclerc, hipotecou ao ser eliminado na primeira qualificação.

A eliminação do monegasco na Q1 foi mesmo a grande surpresa da sessão, já que depois de um furo com um dos seus jogos de pneus macios falhou a pesagem, foi empurrado pelos mecânicos antes de perceber que não tinha combustível suficiente para completar a sua segunda tentativa. Um incrível erro estratégico que deixou Leclerc petrificado, pois vai ter de arrancar do final da grelha para uma corrida onde as ultrapassagens são quase impossíveis em condições normais.

Sem problemas deste género Pierre Gasly cumpriu os ‘serviços mínimos’ no segundo Red Bull, garantindo o quinto lugar da grelha de partida, à frente do melhor dos ‘outros’, Kevin Magnussen, que conseguiu ‘sacar’ uma volta nove décimas mais lenta que a de Hamilton mas colocando no sexto lugar do ‘grid’ o único Haas a alcançar a terceira qualificação.

O top dez foi completado Daniel Ricciardo, Carlos Sainz Jr, únicos representantes das respetivas equipas na Q3, e por Daniil Kvyat e Alex Albon, que conseguiram colocar os dois Toro Rosso na derradeira fase de qualificação.

Qualificação

1º Lewis Hamilton (Mercedes) 1m10,166s

2º Vallteri Bottas (Mercedes) 1m10,252s

3º Max Verstappen (Red Bull) 1m10,641s

4º Sebastian Vettel (Ferrari) 1m10,947s

5º Pierre Gasly (Red Bull) 1m11,041s

6º Kevin Magnussen (Haas) 1m11,109s

7º Daniel Ricciardo (Renault) 1m11,218s

8º Daniil Kvyat (Toro Rosso) 1m11,271s

9º Carlos Sainz Jr (McLaren) 1m11,417s

10º Alex Albon (Toro Rosso) 1m11,653s