Fórmula 1 Lewis Hamilon vence Grande Prémio do Mónaco após duelo intenso com Max Verstappen Por

Lewis Hamilton venceu o Grande Prémio do Mónaco, hoje disputado nas ruas do Principado, após um intenso duelo com Max Verstappen ao longo das 78 voltas da corrida.

Marcada por alguns incidentes na sua primeira metade, a discussão do triunfo ficou de facto restringida apenas ao Campeão do Mundo e ao holandês da Red Bull, num traçado que, por ser técnico, mitigou a diferença para os dominadores Mercedes.

Desde que se acendeu o semáforo verde que Hamilton assumiu as ‘rédeas’ da corrida, levando a melhor sobre o seu companheiro de equipa, Valtteri Bottas, que se despediu do segundo lugar ao parar depois dos restantes homens da frente da prova.

Uma paragem de Hamilton e de Verstappen que ocorreu aquando da entrada do ‘safety car’ em pista devido aos detritos deixados pelo pneu furado do Ferrari de Charles Leclerc, como consequência de um toque entre o monegasco e o Renault de Nico Hulkenberg em La Rascasse.

Embora Lewis Hamilton procurasse afastar-se de Max Verstappen, a verdade é que o britânico foi fechando todas ‘as portas’ ao holandês, que tal como Valtteri Bottas e Sebastian Vettel, apostou nos pneus mais duros da Pirelli, contrariamente ao britânico da Mercedes, que montou pneus médios no seu monolugar.

Foram exatamente os pneus que motivaram algumas queixas de Hamilton na fase final da prova, quando Verstappen desferiu o seu ataque. O holandês tentou várias vezes ganhar vantagem sobre o britânico, quase se colocando a seu lado, e na chicane do porto os dois chegaram-se a tocar, com o Campeão do Mundo a chegar mesmo a cortar a curva, mas mantendo-se na frente do seu adversário.

Apesar dos protestos, Max Verstappen acabaria a prova atrás de Lewis Hamilton, chegando mesmo a ser relegado para a quarta posição, devido a uma penalização atribuída pela manobra nas paragens boxes, quando o holandês não permitiu ao britânico regressar à pista na sua frente.

Desta forma quem acompanhou Hamilton no pódio final foi Sebastian Vettel, que depois da paragem de Valtteri Bottas ‘saltou’ para o terceiro posto e foi promovido a segundo pela penalização a Verstappen, e Bottas, que também por essa razão viu o seu quarto posto sobre a meta convertido a terceiro.

Atrás dos três primeiros Pierre Gasly realizou uma prova tranquila, que lhe permitiu até fazer duas paragens nas boxes, levando o segundo Red Bull até ao quinto posto em que iniciou a corrida.

Neste lote esteve ausente Charles Leclerc, que abandonou após o começo de prova agressivo tentando recuperar da 16ª posição para um lugar nos pontos. E se na investida para ganhar posição a Romain Grosjean em La Rascasse foi bem sucedido, no mesmo local, uma volta mais tarde, não seria bem sucedido, entrando em pião após toque no Renault de Nico Hulkenberg.

O pneu furado arruinou a corrida ao monegasco da Ferrari, que poucas voltas mais tarde, e após três paragens nas boxes optaria pelo abandono.

Já o melhor dois ‘outros’ foi Carlos Sainz Jr, que no seu McLaren foi bastante consistente ao longo de toda a prova e conseguiu manter atrás de si os regulares Toro Rosso de Daniil Kvyat e Alexander Albon.

Daniel Ricciardo teve uma prova difícil, mas conseguiu levar o seu Renault aos pontos, terminando no nono posto e relegando Romain Grosjean para o último lugar pontuável, numa prova onde o francês da Haas optou numa paragem nas boxes tardia a meio da corrida.