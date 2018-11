Nacional Lesão no olho afasta Tânia Ribas de Oliveira do ecrã nesta semana Por

Tânia Ribas de Oliveira está a contas com uma lesão olho direito e estará afastada do ecrã nesta semana. A apresentadora tranquiliza os fãs ao revelar que o problema de saúde “não é grave”, mas o facto de ter de ser maquilhada para apresentar o ‘Agora Nós’ impede-a de o fazer, por recomendação médica.

“Esta semana não estarei no Agora Nós da RTP por causa de um ‘calásio’ (vulgo treçolho) que me apareceu há uns dias no olho direito”, começa por salientar numa nota deixada nas redes sociais.

Tânia Ribas de Oliveira explica que é uma situação passageira.

“Nada de grave, mas a maquilhagem pode desenvolver uma infeção e, por esse motivo, fui aconselhada pela oftalmologista a não arriscar. Não é nada de grave! Mas, na minha profissão, tenho de ter cuidados redobrados”, revela a apresentadora com votos de “boa semana”.

Tânia Ribas de Oliveira é uma das apresentadoras mais emblemáticas da RTP contando já com vários anos ‘de casa’.