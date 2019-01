Motores Lesão do navegador de Peterhansel não é grave Por

David Castera, navegador de Stéphane Peterhansel, que obrigou o francês a abandonar na nona etapa do Rali Dakar 2019 devido às dores que sentia, não sofreu uma lesão grave.

A informação foi avançada pela equipa Mini X-Raid, que adiantou que Castera, apesar das fortes dores que o levaram a ser transportado com urgência para o hospital em Lima (Peru), não sofreu qualquer fratura.

Recorde-se que tudo aconteceu depois do Mini Buggy JCW # 304 de Peterhansel ter ‘aterrado’ violentamente de um salto. “O David estava concentrado a ler as notas, e penso que isso fez com que não estivesse à espera do impacto. Estava com muitas dores e espero que recupere depressa. Era impossível continuar. Passou-se tudo muito ”, contou o vencedor do ‘Dakar’ de 2017.

“Nenhuma fratura óssea foi detetada na coluna vertebral. Não tem nenhuma lesão ao nível da cápsula e do ligamento. Por isso as lesões vão se curar sem consequências”, disse a equipa X-Raid em comunicado.