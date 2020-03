Motores Leonel Brás vence em Murça mas não deverá continuar Por

Leonel Brás obteve um triunfo induscutível na Taça 13000 do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group 2020 na Rampa Porca de Murça, que marcou o arranque da temporada no passado fim de semana.

Aos comandos do seu Citroën AX o piloto não deu quaisquer hipóteses aos seus mais diretos adversário, num evento do CAMI Motorsport tristemente assinalado pela morte de dois espetadores, devido a um despiste de Luís Silva já na fase terminal da prova.

Desde o ‘warm-up’ que Leonel Brás deixou bem vincado que estava em Murça para ganhar. Foi o mais rápido (2.43,947), e melhoraria logo a seguir a sua marca (2.42,168). A partir daí seria sempre a somar recordes, com mais duas melhorias de tempo (2.40,358 e 2.39,441) antes da jornada de sábado terminar.

No segundo dia apenas no warm-up o piloto do AX laranja foi mais lento, já que na segunda subida de prova ‘selou’ o seu triunfo, com a marca de 2m39,603s, à média de 95,3 km/h.

O acidente de Luís Silva fez anular a terceira subida, pelo que Leonel Brás pôde celebrar o seu triunfo, ainda que sem vontade de o fazer, dadas as circunstâncias. “Soube bem vencer, mas este é um dia muito triste, pois as duas pessoas que faleceram e as que ficaram feridas são minhas conhecidas”, lamentou. Dessa forma o piloto disse partilhar “a dor com todas as famílias”, e esperar “que os feridos recuperem rapidamente, e possam regressar à sua vida habitual”.

Quanto à corrida acrescentou: “Correu bem sem problemas, foi quase sempre a melhorar os meus tempos em cada subida feita, por isso estou satisfeito. Vou ficar por aqui, não devo fazer mais nenhuma prova do Campeonato de Montanha, não tenho budget”.