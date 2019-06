Fórmula 1 Leclerc espera muito da estratégia na Áustria Por

Depois de ter conseguido a sua segunda ‘pole position’ da carreira na Fórmula 1, Charles Leclerc ficou numa posição privilegiada para obter também a sua primeira vitória na disciplina.

Com Lewis Hamilton penalizado e relegado para a quinta posição da grelha de partida, a corrida de amanhã perspetiva uma oportunidade de ‘ouro’ para o monegasco da Ferrari subir ao lugar mais alto do pódio do Grande Prémio da Áustria.

“O carro estava incrível”, refere Charles Leclerc sobre a sua qualificação de hoje. É um grande prazer guiar este carro no limite. Mas é preciso terminar amanhã. Mudamos um pouco o carro entre as duas tentativas na Q3. Sabia que isto seria uma questão de compromisso para o setor 1, mas não correu nada mal e melhorei também no setor 3, o que foi bom”, explica.

O piloto do Principado aponta que a Ferrari parece ter algumas soluções para as dificuldades encontradas pelo SF90 em matéria de performance pura: “O problema principal destas últimas corridas foi a parte dianteira do carro. Não tínhamos trem dianteiro suficiente. É um pouco melhor este fim de semana, onde tentamos diferentes regulações e filosofias e parece que somos um bocado melhores. Isso não quer dizer que vai ser um grande passo em frente relativamente às outras corridas”.

Outra diferença para Leclerc é a estratégia no que se refere aos pneus, pois a Ferrari recorreu aos pneus macios na Q2, contrariamente à Mercedes, que optou por borrachas médias. Isso poder ser uma vantagem.

“Quando testamos no segundo treino livre ficamos mais satisfeitos com a escolha que fizemos. Depois das simulações de corrida os pneus macios pareceram portar-se bem. A estratégia é diferente na Red Bull e na Mercedes, mas apenas amanhã nos dirá se tivemos razão ou não”, remata o piloto do Ferrari # 16.