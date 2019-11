Fórmula 1 Leclerc admite que tem de ser “menos agressivo” na luta com Vettel Por

A colisão entre os dois pilotos da Ferrari no Brasil deixou marcas, e depois da conversa que Mattia Binotto teve com eles Charles Leclerc admitiu que tem de ser “menos agressivo” com Sebastian Vettel.

Duas semanas depois do incidente de Interlagos o ambiente no seio da ‘Scuderia’ parece mais desanuviado e antes da derradeira prova da temporada, no Abu Dhabi, o monegasco veio colocar um pouco de ‘água na fervura’ na relação com o seu companheiro de equipa.

Tudo estará sanado, e na conferência de imprensa de hoje no Circuito de Yas Marina as palavras de Leclerc deixam transparecer que o ‘machado de guerra’ foi mesmo ‘enterrado’.

“Visionamos novamente o acidente com atenção para tentar compreender o que se tinha passado e ver como poderíamos tê-lo evitado”, afirmou o monegasco, sublinhando: “Foi um conjunto de circunstâncias infelizes, já que se tratou de um pequeno contacto com grandes consequências e todo o ‘circo’ que se seguiu”.

“Como companheiros de equipa devemos, sem dúvida, ser um pouco menos agressivos entre nós. Não é uma boa coisa para a equipa, nem para os nossos fãs. Devemos fazer tudo para evitar que este tipo de azar se repita”, considerou ainda Charles Leclerc.

Binotto terá feito o ‘trabalho de casa’ no aconselhamento do que os seus pilotos podem ou não fazer, podem ou não dizer. Uma espécie de ‘regras de combate’, um pouco como no passado Toto Wolff foi obrigado a introduzir aquando do duelo entre Lewis Hamilton e Nico Rosberg.

Leclerc admite que no seio da Ferrari a vontade de ganhar é imensa, e que para este tipo de situações só há um tipo de abordagem possível: “Temos sempre a possibilidade de nos combatermos. Seb e eu somos competidores. Queremos os dois ganhar, mas defendemos as mesmas cores, por isso é preciso encontrar compromissos. Devemos dar espaço um ao outro. É a única coisa que vai mudar aos meus olhos”.