Leão agarra mais três pontos e vê título cada vez mais perto

O Sporting está mais próximo da conquista do título depois de somar mais três pontos, neste sábado, frente ao Nacional da Madeira, em Alvalade, num triunfo ‘arrancado a ferros’. Zouhair Feddal, aos 83 minutos, balançou as redes insulares e Jovane, nos descontos, acabou por marcar na sequência de uma grande penalidade.

Depois de uma primeira parte movimentada e mexida, leões e madeirenses acabariam por terminar os primeiros 45 minutos com um nulo. Os golos, esses, estavam reservados para o segundo tempo.

A jogar contra 10 desde os 67 minutos, altura em que o nigeriano Abdullahi Alhassan recebeu o segundo cartão amarelo e respetivo vermelho, deixando o Nacional reduzido, os leões rondaram quase sempre a baliza de António Filipe mas os golos chegariam apenas nos últimos minutos.

Primeiro, Feddal marcou e Jovane Cabral, de penálti, fixou o 2-0, permitindo aos leões amealharem mais três pontos na corrida pelo título.

Com este resultado, o Sporting passa a somar 76 pontos e mantém os seis de distância para o FC Porto, que é segundo classificado e que também já tinha vencido nesta jornada. Já o Nacional da Madeira continua com 24 no último lugar da tabela classificativa.