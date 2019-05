Leandro Ramos bate recorde de Portugal do lançamento do dardo

O júnior Leandro Ramos bateu hoje o recorde de Portugal no lançamento do dardo, ao alcançar os 77,52 metros, no decorrer da segunda jornada da Taça dos Clubes Campeões Europeus de pista.

O atleta do Benfica, conseguiu este seu lançamento no terceiro ensaio do seu concurso, tendo começado com um lançamento nulo, alcançando depois os 73,15, antes de chegar ao ensaio recorde de 77,52 metros, anulando o último intento.

Com este resultado, Leandro Ramos superou quase em dois metros o anterior recorde (75,55), que pertencia a Tiago Aperta desde 2012, e confirmou a sua marca de qualificação para os Europeus de juniores, onde se apresentará como um dos candidatos à final, uma vez que este seu resultado é a segunda melhor marca mundial do ano para atletas sub-20.