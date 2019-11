LE: Sporting sacode pressão e aponta ao triunfo frente ao PSV

O treinador-adjunto de futebol do Sporting, Emanuel Ferro, relativizou hoje a importância do jogo de quinta-feira com os holandeses do PSV e salientou que o objetivo é vencer e garantir a passagem à próxima fase da Liga Europa.

Emanuel Ferro, que falava em conferência de imprensa de antevisão ao encontro com os holandeses garante que os leões’ vão encarar o jogo com “o máximo grau de exigência” e vão para campo com o objetivo de vencer, embora relativize à sua importância.

“Pensamos sempre fazer sempre o melhor e o melhor é ganhar. Sabemos que se ganharmos ficaremos apurados e sabemos que se não ganharmos não ficaremos de fora do apuramento. Estamos mais capazes de ganhar o jogo de amanhã se não pensarmos no jogo que ainda falta [com o Lask Linz]. Ganhando cada jogo seremos mais capazes de responder às exigências da competição”, afirmou.

Frente ao PSV, o treinador adjunto diz ter a receita para retirar o poderio ofensivo aos holandeses. Esta época, a formação de Eindhoven soma 51 golos em 25 jogos (em todas as competições). Algo que deixa o Sporting em sentido.

“Este não será um jogo onde vamos procurar defender de uma forma diferente. Queremos ser uma equipa dominadora, com bola, com o intuito de tirar capacidade ofensiva ao adversário. O PSV é uma equipa muito ofensiva. O que queremos é criar situações que nos permitam marcar o maior número de golos”, disse.

Certo é que para este encontro o Sporting não irá contar com o habitual guarda-redes titular Renan Ribeiro, por lesão. A titularidade irá ser assumida por Luís Maximiano. Já quanto a Coates, só em cima da hora do jogo será tomada uma decisão.

O Sporting, que lidera o grupo D, com nove pontos, mais dois do que LASK Linz e PSV, pode garantir o primeiro lugar, se bater os holandeses, em Alvalade, e os austríacos não vencerem o Rosenborg.

Sporting e PSV jogam na quinta-feira, a partir das 20:00, no Estádio José Alvalade, num encontro que será dirigido pelo israelita Orel Grinfeld.