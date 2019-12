LE: FC Porto vence Feyenoord e apura-se para os 16 avos de final

O FC Porto assegurou hoje a presença nos 16 avos de final da Liga Europa de futebol, ao receber e vencer os holandeses do Feyenoord por 3-2, na sexta e última jornada do grupo G da prova.

Num jogo em que a vitória garantia o apuramento, os ‘dragões’ entraram determinados e chegaram aos dois golos de vantagem logo no primeiro quarto de hora, com tentos de Luis Díaz, aos 14, e de Malacia, aos 16, este na própria baliza, aos quais responderam de imediato os holandeses, com os golos de Botteghin (19) e de Larsson (22). O ritmo frenético do jogo abrandou um pouco, mas os ‘azuis e brancos’ ainda tiveram tempo de seguir para o intervalo em vantagem, depois do golo de Soares, aos 34.

Com a vitória no Dragão, o FC Porto assegurou a presença nos 16 avos de final da prova, tendo conquistado ainda o primeiro lugar do seu grupo, ao beneficiar do empate 1-1 dos escoceses do Rangers na receção aos suíços do Young Boys.

O sorteio para os 16 avos de final da Liga Europa realiza-se na próxima segunda-feira, em Nyon, Suíça, às 13:00 locais (12:00 em Lisboa).