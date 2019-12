LE: FC Porto procura aumentar contingente luso nos 16 avos de final

O FC Porto procura assegurar hoje um lugar nos 16 avos de final da Liga Europa de futebol, na receção ao Feyenoord, na derradeira jornada do grupo G, e juntar-se a Benfica, Sporting e Sporting de Braga.

Os ‘dragões’ recebem os holandeses a partir das 20:00, num encontro em que lhes basta vencer para avançar na prova, sendo que o empate até pode ser suficiente, desde que os suíços do Young Boys não vençam no terreno dos escoceses do Rangers.

Os ‘azuis e brancos’ estão no segundo lugar do grupo, com sete pontos, os mesmos do Young Boys e menos dois do que o líder Rangers, enquanto o Feyenoord é último, com cinco.

Já apurados, Sporting e o Sporting de Braga tentam segurar os primeiros lugares dos seus grupos nas visitas aos austríacos do LASK Linz, às 17:55, e aos eslovacos do Slovan Bratislava, às 20:00, respetivamente.

Os ‘leões’, que não vão contar com Bruno Fernandes, castigado, lideram o grupo D, com 12 pontos, mais dois do que os austríacos, que também já ‘carimbaram’ a qualificação.

No grupo K, o Sporting de Braga soma 11 pontos, mais um do que o Wolverhampton, sendo que o Slovan é terceiro, com quatro, e já está afastado da próxima fase.

Sem hipóteses de chegar à segunda fase, o Vitória de Guimarães, último colocado do grupo F, visita os alemães do Eintracht Frankfurt, dos avançados portugueses André Silva e Gonçalo Paciência, às 17:55.

Nos 16 avos de final da Liga Europa está também o Benfica, despromovido da Liga dos Campeões, depois de ter encerrado o grupo G no terceiro lugar. Na terça-feira, os ‘encarnados’ venceram os russos do Zenit por 3-0 e asseguraram a continuidade nas provas europeias.

O sorteio dos 16 avos de final da Liga Europa vai ser realizado na próxima segunda-feira, em Nyon, na Suíça.