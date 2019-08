LE: Braga e Guimarães tentam apuramento frente a emblemas históricos em crise

Sporting de Braga e Vitória de Guimarães procuram, na quinta-feira, aproximar-se da fase de grupos da Liga Europa de futebol, com duelos no ‘play-off’ frente a Spartak Moscovo e FCSB, respetivamente, emblemas históricos que já viveram melhores dias.

Depois de deixar os dinamarqueses do Brondby pelo caminho, com um triunfo por 7-3 no total da eliminatória, o Sporting de Braga vai agora ‘apanhar’ um dos ‘grandes’ do futebol russo, embora o Spartak Moscovo esteja a passar por uma fase irregular no seu país, em que ocupa apenas o quinto lugar, após seis jornadas, a mesma posição em que terminou o campeonato na última temporada.

Por seu lado, o Vitória de Guimarães, que vai já disputar a sua terceira eliminatória na prova, depois de afastar os luxemburgueses do Jeunesse Esch (5-0) e os letões do Ventspils (9-0), vai ter pela frente o ‘antigo’ Steaua de Bucareste, histórico clube romeno que teve de mudar de nome em 2011 devido a uma questão judicial, e que aparece nesta fase de temporada num desapontante 11.º lugar na sua liga.

O Sporting de Braga recebe o Spartak Moscovo após sofrer o primeiro desaire da temporada, frente ao Sporting (2-1), para o campeonato, mas com o técnico Ricardo Sá Pinto a ter todos os jogadores disponíveis, no primeiro duelo de sempre com o emblema da capital russa.

Os russos, mais habituados a estarem presentes na Liga dos Campeões e que são recordistas de títulos no seu país, chegam a esta fase depois de deixarem pelo caminho os suíços do Thun, com duas vitórias (3-2 fora e 2-1 em casa).

Depois do quinto lugar da época passada, o Spartak Moscovo manteve-se irregular neste arranque de época e entre as principais figuras do clube destaque para o paraguaio Lorenzo Melgarejo, ex-jogador do Benfica, e para o alemão André Schurrle, campeão do mundo em 2014 com a Alemanha.

O avançado germânico chegou esta época a Moscovo para ocupar as vagas deixadas em aberto por Zé Luís, que rumou ao FC Porto, e Luís Adriano, que regressou ao Brasil para vestir a camisola do Palmeiras.

O encontro está agendado para as 19:45, 15 minutos após o arranque do jogo do Vitória de Guimarães na Roménia.

A equipa de Ivo Vieira chega a Bucareste depois do empate caseiro com o Boavista (1-1) para a I Liga, num encontro em que o golo dos ‘axadrezados’ aconteceu já em tempo de descontos.

Por seu lado, o FCSB está a viver um momento conturbado, depois do despedimento do técnico Bogdan Andone, com o seu sucessor ainda a não ter sido encontrado. O adjunto Vergil Andronache assumiu interinamente o comando.

No campeonato, o histórico emblema romeno, vencedor de uma Taça dos Campeões Europeus em 1986, ocupa o 11.º lugar, com apenas uma vitória em seis jogos, situação que já levou a presidente do clube a revelar que vai despedir alguns jogadores, um deles o português Diogo Salomão.

Na Liga Europa, o cenário tem sido bem diferente, tendo eliminado o Milsami (Moldávia), o Alashkert (Arménia) e o Mladá Boleslav (República Checa), antes de defrontar os vimaranenses.

Neste ‘play-off’, Sporting de Braga e Vitória de Guimarães podem fazer história e colocar pela primeira vez quatro equipas lusas na fase de grupos da Liga Europa, em que já estão apurados FC Porto e Sporting.

O registo português continua com o PAOK Salónica, do técnico Abel Ferreira e de Vieirinha, a tentar o apuramento frente aos eslovacos do Slovan Bratislava, e com o AEK Atenas, outra formação grega, quem tem o treinador Miguel Cardoso e conta com uma ‘armada’ lusa composta por Hélder Lopes, Paulinho, André Simões, David Simão, Francisco Geraldes e Nélson Oliveira, a receber o Trabzonspor, de João Pereira.

Num dos embates mais interessantes do ‘play-off’, o Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo e dos seus compatriotas Rui Patrício, Roderick, Ruben Vinagre, Bruno Jordão, Ruben Neves, João Moutinho, Pedro Neto e Diogo Jota, vai a Itália defrontar o Torino.