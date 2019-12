LE: Benfica, FC Porto e Braga no Pote 1, Sporting no Pote 2

Benfica, FC Porto e Sporting de Braga vão estar no Pote 1 do sorteio dos 16 avos de final da Liga Europa em futebol, na segunda-feira, enquanto o Sporting estará no Pote 2.

Os ‘encarnados’ foram o quarto melhor terceiro da Liga dos Campeões, enquanto ‘dragões’ e ‘arsenalistas’ venceram os seus respetivos grupos da Liga Europa, ao contrário dos ‘leões’, que hoje o deixaram fugir com um desaire por 3-0 com o LASK, em Linz.

Ao serem cabeças de série, Benfica, FC Porto e Sporting de Braga vão defrontar um dos segundos classificados da Liga Europa ou um dos quatro piores terceiros da ‘Champions’, com a vantagem teórica de atuarem a segunda mão em casa, em 27 de fevereiro.

Por seu lado, o Sporting vai começar em Alvalade, em 20 de fevereiro.

Mesmo no Pote 1, as formações lusas não estão livres de enfrentarem adversários categorizados, como o Shakhtar Donetsk, de Luís Castro, a Roma, de Paulo Fonseca, e os três clubes alemães (Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt e Wolfsburgo).

O Wolverhampton, orientado por Nuno Espírito Santo, é outra equipa a evitar, sendo que não pode defrontar os ‘arsenalistas’, já que disputar o mesmo Grupo K.

No polo oposto, os cipriotas do APOEL Nicósia, os romenos do Cluj, os dinamarqueses do FC Copenhaga e os búlgaros do Ludogorets serão, no plano teórico, os adversários mais acessíveis.

Quanto ao Sporting, os ‘perigos’ são bem maiores, pois poderá calhar-lhe em sorte Arsenal, Manchester United, Ajax, Inter de Milão, Sevilha ou Salzburgo.

Os suecos do Malmo, os suíços do Basileia, os escoceses do Celtic, os catalães do Espanyol, os belgas do Gent ou os turcos do Basaksehir são as restantes alternativas.

O sorteio dos 16 avos de final da Liga Europa está marcado para segunda-feira, pelas 12:00 locais (11:00 em Lisboa), em Nyon, na Suíça.

– Potes para o sorteio dos 16 avos de final da Liga Europa:

Pote 1

Ajax, Hol (x)

Salzburgo, Aut (x)

Inter de Milão, Ita (x)

BENFICA, POR (x)

Sevilha, Esp

Malmö, Sue

Basileia, Sui

LASK Linz, Aut

Celtic, Esc

Arsenal, Ing

FC PORTO, POR

Espanyol, Esp

Gent, Bel

Basaksehir, Tur

SPORTING DE BRAGA, POR

Manchester United, Ing

Pote 2

Bayer Leverkusen, Ale (x)

Shakhtar Donetsk, Ucr (x)

Olympiacos, Gre (x)

Club Brugge, Bel (x)

APOEL Nicósia, Chp

FC Copenhaga, Din

Getafe, Esp

SPORTING, POR

Cluj, Rom

Eintracht Frankfurt, Ale

Rangers, Esc

Ludogorets, Bul

Wolfsburgo, Ale

Roma, Ita

Wolverhampton, Ing

AZ Alkmaar, Hol

(x) – Equipas provenientes da Liga dos Campeões.