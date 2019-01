Motociclismo LCR acredita que Cal Crutchlow pode lutar pelo título de MotoGP Por

Para o ‘patrão’ da equipa LCR Honda o britânico Cal Crutchlow vai lutar pelo título de MotoGP esta temporada.

Lucio Cecchinelli, que lidera aquela que é a formação ‘número dois’ da marca japonesa, antecipa que Crutchlow – que estendeu o seu contrato com a Honda até ao final de 2020 – tem o que é preciso para discutir o campeonato com os melhores adversários das equipas principais dos construtores envolvidos na categoria ‘rainha’ do motociclismo mundial.

O piloto britânico de 33 anos terminou em sétimo na época passada, apesar de ter perdido as últimas três provas devido a lesão, e já avisou que depois de 2020 está a pensar retirar-se, querendo antes disso discutir vitórias no MotoGP.

Cecchinello acredita que o seu piloto tem o que é preciso para ser bem sucedido: “Cal é um piloto que tem as corridas no seu coração. Não se lhe pode pedir muito para terminar as provas. Cal tem de correr pela vitória. É um homem de espírito livre que se habituou a correr pela vitória e por vezes corre mais riscos do que devia. Quando se é um piloto com esse tipo de atitude tem de se lhe pedir que termine a corrida. Mas no final é ele que tem de ir por aquilo em que acredita. Não podemos forçar a ser outra pessoa qualquer”.

“Pessoas como Cal tem eventualmente de cometer alguns erros e perceber onde estão os seus próprios limites, de como melhorar as suas fraquezas. Acredito que pode lutar pelo campeonato, talvez em 2020. Acredito que 2019 será uma boa épica para nós e em 2020 ele pode dar outro passo em frente, limitando-se a si próprio de modo a encontrar o equilíbrio certo”, conclui o patrão da LCR.