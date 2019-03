Sadio Mané ‘bisa’ em Munique e Liverpool segue para os ‘quartos’

O senegalês Sadio Mané anotou hoje dois golos no triunfo por 3-1 do Liverpool sobre o Bayern de Munique, que confirmou a passagem dos ‘reds’ aos quartos de final da Liga dos Campeões de futebol.

Depois do nulo (0-0) em Anfield Road, na primeira mão dos ‘oitavos’, os ‘reds’ ganharam vantagem em Munique aos 26 minutos, por intermédio de Mané, que ganhou no confronto com Rafinha, e, depois, aproveitou a saída extemporânea de Manuel Neuer para inaugurar o marcador.

Com o internacional português Renato Sanches no banco de suplentes, os bávaros acabaram por chegar ao empate aos 39 minutos, quando Joel Matip desviou a bola para a própria baliza na tentativa de evitar que o cruzamento de Serge Gnabry chegasse a Robert Lewandowski.

No segundo tempo, o Liverpool, finalista vencido na última edição da prova, deu um grande passo para seguir em frente na eliminatória aos 69 minutos, através do central holandês Virgil van Dijk, que correspondeu da melhor forma a um canto de James Milner.

Numa altura em que Nico Kovac já tinha lançado Renato Sanches para o lugar do colombiano James Rodríguez, os ‘reds’ sentenciaram o jogo e o apuramento por Sadio Mané, aos 84 minutos.

Com esta qualificação, haverá quatro equipas inglesas nos quartos de final, ou seja, metade das que estarão presentes na próxima ronda: Liverpool, Tottenham, Manchester United e Manchester City.

Ajax, FC Porto, Juventus e FC Barcelona são os outros emblemas com presença garantida no sorteio dos ‘quartos’ da prova ‘milionária’, que se realiza na sexta-feira.