Benfica empata em Leipzig depois de ter estado a vencer 2-0

O Benfica empatou hoje 2-2 em casa do Leipzig e ficou arredado da fase seguinte da Liga dos Campeões de futebol, em jogo da quinta jornada do grupo G da competição.

Os ‘encarnados’ ainda sonharam com outro resultado, que lhes poderia manter na luta pelo apuramento para os ‘oitavos’, quando estiveram a vencer por 2-0, depois dos golos de Pizzi, aos 20 minutos, e de Vinicius, aos 59, mas permitiram que os alemães chegassem ao empate nos minutos finais, com um ‘bis’ de Forsberg, aos 90, de grande penalidade, e 90+6.

Com este empate, o Leipzig mantém a liderança do grupo com 10 pontos e está a um ponto dos ‘oitavos’, enquanto o Benfica mantém o quarto e último lugar do grupo com quatro, precisando de vencer na última jornada na receção aos russos do Zenit para tentar alcançar o terceiro lugar e apurar-se para os 16 avos de final da Liga Europa.