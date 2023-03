Nas Notícias Lavar louça à mão ou na máquina? Qual a opção mais vantajosa? Por

Lavar a louça é uma tarefa diária em todas as casas, tão diária quanto a dúvida frequente a respeito das vantagens ou não de ter uma máquina de lavar louça para substituir as tradicionais lavagens à mão. Então, qual a melhor opção para lavar a louça?

Existem muitos argumentos a favor e contra uma e outra opção, e é seguro dizer-se que há vantagens para uma opção e para outra, sendo que também há desvantagens quer num caso como no outro. Seguro, seguro é dizer-se que no final, em ambas as opções, com argumentos prós e contras, o importante é que fique a louça a brilhar e tudo o resto vá por água abaixo.

Qual a opção mais sustentável?

Lavar a louça à mão acaba por não ter um gasto de energia tão acentuado como lavar na máquina, que recorre a energia elétrica para funcionar. Porém, é preciso associar também o gasto de água e associar o gasto de energia para que a água chegue à torneira. Veja-se o exemplo das pessoas que gostam de lavar com água quente. Nesse caso, convém, em rigor, associar o gasto do esquentador, cilindro ou outro meio de aquecimento.

Ou mesmo para quem usa água à temperatura ambiente, é preciso associar o gasto energético dos motores para tirar água de poços nas casas mais rurais, por exemplo.

Estudos indicam que lavar a louça à mão, tendo a torneira durante 15 minutos semiaberta, leva a um gasto médio de 117 litros de água.

Lavar a louça na máquina gasta menos água e a eficácia poderá ser total, dependendo da capacidade da máquina que você tiver.

Passa os pratos por água antes de colocar na máquina?

É necessário também realçar que para evitar perdas de água desnecessárias, as pessoas devem perder o hábito de passar os pratos, principalmente, por água antes de os colocarem na máquina de lavar.

As melhores máquinas de lavar e com eficácia no mercado apenas precisam que sejam raspados os restos de comida que ficam nos pratos.

As máquinas de lavar louça mais modernas já aparecem no mercado equipadas com diferentes programas de lavagem, sendo que o programa “eco” costuma ser o mais amigo do ambiente, pois gasta menos energia.

Além disso, o consumo de água é de apenas 1/3 daquela que, por regra, se utilizaria para lavar a louça à mão.

Um estudo publicado no reputado jornal The Telegraph revela que colocar uma máquina para lavar louça consome o mesmo em energia e água que ferver entre 4 a 6 alguidares para lavar os pratos.

Esta investigação precisou ainda que uma máquina precisa, em média, de 12 litros de água para concluir a lavagem, ao passado que uma torneira solta cerca de 6 litros por minuto para a lavagem da louça de forma manual.

Dicas para lavar a louça na máquina

Lavar a louça na máquina está provado que é mais amigo do ambiente, mas você deve ter em mente um conjunto de regras e conselhos para que a eficiência seja maior.

Então, nada melhor do que ficar com algumas dicas importantes para lavar a louça na máquina.

1 – Dê espaço entre os pratos

É importante acondicionar a louça de forma eficaz dentro da máquina de lavar. Por isso, deve ler o manual de instruções da máquina de lavar louça e deve, sobretudo, dar espaço entre as peças para que a água e o detergente circulem com melhor eficácia.

2 – Copos e panelas para baixo

Os copos, as tijelas, as panelas e tachos devem ser colocados para baixo, de forma a que os jatos da máquina de lavar tenham uma incidência maior nas partes interiores destas peças.

3 – Respeite o espaço entre as peças

É fundamental deixar e respeitar um espaçamento entre as peças para que a lavagem seja mais completa. Nunca se esqueça também que deve colocar as peças maiores na zona inferior da máquina e, por oposição, as de menor dimensão no cesto superior da sua máquina de lavar louça.

4 – Não exagere na quantidade

Para se ter uma louça limpa e a brilhar é importante não exagerar na quantidade de peças que coloca na sua máquina, nem no detergente. Deve colocar apenas a quantidade de uma coisa e de outra que aparecem indicadas no manual de instruções.

Lembre-se que a marca testa o produto e avalia a melhor eficiência. Respeite essas indicações para tirar o máximo proveito das lavagens da louça.

Dicas para lavar a louça à mão

No caso de não ter uma máquina de lavar louça ou de ter mas, a dado momento, não ver a necessidade de lavar na máquina pode sempre lavar à mão mas seguir estas dicas para que a lavagem seja mais económica mas eficaz.

1 – Não deixe a água a correr

É fundamental não deixar a torneira aberta com a água a correr, sobretudo quando está a passar o detergente com a esponja e vai ensaboando. Deve ter a pia com água e passar as peças com o detergente nessa água.

2 – Enxaguar rápido a louça

Depois de ter ensaboado a louça é tempo de enxaguar. Esse procedimento deve ser rápido. Evite ter a torneira aberta durante largos minutos a passar pela mesma peça.

3 – Use uma esponja em boas condições

Deve lavar a louça com uma esponja em boas condições e indicada para a peça. Não raras vezes, algumas pessoas prolongam o ciclo de uso de uma esponja que, a dado momento, já pouco ou nada eficaz é. Não esfregue a louça com as suas mãos mas, sim, com uma esponja própria.

Seja amigo do ambiente, independentemente da opção

A lavagem da louça é uma tarefa diária e comum a todas as casas pelo que é importante manter-se informado sobre as novidades para que a lavagem seja o mais eficiente possível.

Como deu para ver, as máquinas de lavar acabam por ter maior eficiência mas se lava louça à mão também pode levar em conta algumas dicas e conselhos amigos do ambiente.