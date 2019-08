Fórmula 1 Latvala fura e Tanak regressa ao comando na Finlândia Por

Jari-Matti partiu para a etapa de hoje do Rali da Finlândia na liderança, mas um furo na terceira especial da manhã devolveu o comando da prova a Ott Tanak.

O estónio da Toyota venceu duas classificativas e passou para a frente no rali, apesar do finlandês ser o mais rápido no derradeiro troço matinal, enquanto Kris Meeke saiu de estrada e danificou a suspensão do seu Yaris WRC na terceira especial do dia.

Tanak partiu para a secção da tarde com 13,8 segundos de vantagem sobre Latvala, enquanto Esapekka Lappi manteve a sua terceira posição, no melhor dos Citroën, mas a pouco mais de 16 segundos do líder, mas a somente 2,3 segundos do segundo classificado.

Andreas Mikkelsen emergiu como o melhor representante da Hyundai no quarto posto, a mais de 39 segundos de Ott Tanak, mas com um Sebastien Ogier em recuperação e a somente segundo meio, enquanto Craig Breen perdeu algum terreno nesta luta, descendo para sexto, no segundo Hyundai, agora a oito segundos do Campeão do Mundo.

Thierry Neuville surgiu mais rápido nesta etapa, ainda que esteja na sétima posição, a quase um minuto do líder, no terceiro dos i20 WRC, antecedendo Teemu Suninen, que se mantém como o melhor representante da M-Sport Ford.