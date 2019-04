Desporto Lapso de jornalista inspira município para promover cidade de Braga Por

Antevisão ao jogo entre o Sporting de Braga e o Benfica gerou um lapso que serve agora para o município promover a cidade minhota. Veja o vídeo.

A coreografia dos adeptos do SC Braga, para a partida diante dos encarnados, gerou uma confusão de monumentos, por parte de um jornalista da SIC, durante um direto, momentos antes do encontro.

Os monumentos e símbolos da cidade dos arcebispos – Bom Jesus, Arco da Porta Nova, Arcada, Sameiro e Sé – foram confundidos com outros que não se situam em Braga.

As gentes do Minho não gostaram, o jornalista assumiu o erro e pediu desculpa. A história tinha tudo para chegar ao fim com este capítulo, mas o município de Braga entendeu que não e inspirou-se no episódio para promover a cidade.

Eis a campanha: