Landing.Jobs revela estado do talento tecnológico em Portugal

Tech Talent Trends Report 2025 revela um mercado tecnológico em recuperação, com salários em alta, trabalho remoto consolidado e sinais de maior equidade entre profissionais e empresas

Estudo regista ainda um aumento médio de 14,4% nos salários dos profissionais tech no país e uma redução no gap salarial entre homens e mulheres

A Landing.Jobs, Hub de contratação de talento tecnológico, agora integrada no Damia Group Portugal, empresa especializada em recrutamento no setor, apresentou, durante a 9ª edição da Tech Hiring Community Conference, os resultados do Tech Talent Trends Report 2025. Desenvolvido com o apoio da Vizrt, multinacional norueguesa especializada em soluções de gráficos em tempo real, este é o maior estudo sobre talento tecnológico em Portugal.

Neste relatório foram analisados os seguintes temas: modelos de trabalho e níveis de satisfação, salários e benefícios atuais e expectativas, nomeadamente as diferenças entre trabalhar para uma empresa local e para o estrangeiro, interesse na mobilidade internacional, skills e formação e, por fim, as tendências no setor em Portugal.

Entre os principais dados, destaca-se o aumento médio de 14,4% nos salários dos profissionais tech no país, refletindo a retoma da competitividade no mercado e o impacto da inflação. Apesar da diferença salarial entre quem trabalha remotamente para empresas estrangeiras e nacionais se manter em +48%, o crescimento dos salários em empresas locais foi superior (14,4% vs 8,8%), o que poderá indicar uma correção progressiva do mercado.

O estudo aponta ainda uma redução no gap salarial entre homens e mulheres, passando de 36% para 29,4%, embora se mantenha mais acentuado em cargos de gestão. A representatividade feminina no setor continua a crescer de forma sustentada, atingindo os 21,5% em 2025.

No que diz respeito a modelos de trabalho, o regime full remote mantém-se dominante, representando já metade dos profissionais, enquanto o trabalho totalmente presencial desce para apenas 6%. Este cenário contrasta com a tendência internacional de regresso ao escritório, sublinhando a maturidade do mercado português em relação à adoção de modelos flexíveis.

Hélio Costa, Partner & Head of Strategy & Operations da Damia Group Portugal, destaca que “o Tech Talent Trends Report 2025 confirma aquilo que sentimos no terreno: o mercado tecnológico está a reaquecer, com novas exigências de transparência, equidade e flexibilidade. Com a integração da Landing.Jobs na Damia Group Portugal, reforçamos a nossa capacidade de responder a esses desafios com uma proposta única e cada vez mais internacional”. Acrescenta ainda que “este relatório, realizado em conjunto com a Vizrt, é um exemplo claro da importância de unirmos tecnologia, dados e comunidade para construirmos um futuro mais justo e eficiente no recrutamento tech”.

A conferência, onde foi apresentado o estudo, assinala também a primeira grande iniciativa pública conjunta das duas empresas, após a recente aquisição. O grupo acredita que esta nova fase reforça o seu papel estratégico no setor do recrutamento tecnológico, com soluções de ponta-a-ponta e foco crescente na internacionalização e na valorização do ecossistema português como hub europeu.

O Tech Talent Trends Report 2025, construído com base em mais de 2.100 respostas de profissionais da área.